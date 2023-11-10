Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за десять месяцев составила 1,26 трлн рублей

Как следует из финансовой отчетности Сбербанка, чистая прибыль организации по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за октябрь составила 132,9 млрд рублей, а за десять месяцев — 1,26 трлн рублей.
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