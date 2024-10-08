Кривонос: Украину спасет только чудо, пехотинцы вымирают

Экс-заместитель секретаря СНБО Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос не смог скрыть своего недовольства в эфире у бывшего депутата Борислава Березы, охарактеризовав фронтовую ситуацию как “ужасную”.
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