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"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае

"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержан россиянин, подозреваемый в госизмене и диверсии по заданию ГУР Украины. Об этом 7 сентября сообщили в ЦОС ФСБ .

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