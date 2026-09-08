Алексей Анпилогов: Россия создает условия, которые позволят окружить ВСУ в Донбассе, Харькове и Запорожье

СВО – это как шахматы. Никто не пытается занять своими фигурами всю доску. Их надо расставить таким образом, чтобы загнать в угол короля.
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