Рогов: Украина направила спецгруппу ЦИПсО в город Орехов Запорожской области

Украина направила специальную группу пропагандистов Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) страны в оккупированную часть Запорожской области, чтобы они подготовили фейковые материалы, нацеленные на поднятие упавшего боевого духа военных ВСУ.
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