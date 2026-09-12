В мотором Bosch, тяговой батареей Bosch и экраном Bosch. Представлен электровелосипед Trek Inbound+, он весит всего 18,5 кг

Вместо цепи — ремень Trek представил в Европе новый городской электровелосипед Inbound+. Модель получила электропривод Bosch, ременную передачу (Gates Sidetrack) вместо традиционной цепи и два варианта тяговых батарей.
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