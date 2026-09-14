Эксперт объяснил, есть ли у Армении другой поставщик газа, кроме России

Сейчас вновь актуализируется вопрос сотрудничества России и Армении в энергетической сфере. Проведение плановых профилактических и ремонтных работ - «демоверсия, как жить без российского газа».
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