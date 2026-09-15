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Царьград

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"Дружить нужно с сильным": Запад присматривается к позиции России. А Украину плавно сливают

"Дружить нужно с сильным": Запад присматривается к позиции России. А Украину плавно сливают

Запад постепенно присматривается к позиции России, поскольку "дружить нужно с сильным". А Украину плавно сливают.

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