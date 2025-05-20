Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Рядовой Мухин ВладиславРядовой Владислав Мухин, действуя в составе группы эвакуации, выполнял задачи по оказанию первой помощи раненым российским военнослужащим и транспортировке их в медицинские учреждения в ходе ведения населенных пунктов.
Территория Героев...(173)
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за материал о наших бойцах. Все ребята - настоящие герои! Слава живым, вечная память павшим! Наше дело правое, Победа будет за нами!
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16 час.
Регина Толстоброва
Очень интересный материал. замечательная память о наших ребятах! сколько их гибнет из-за проклятой Украины.
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15 час.
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