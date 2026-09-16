Захарова сравнила Каллас со "сломанным магнитофоном"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своей русофобии стала как "сломанный магнитофон".
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