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ТАСС

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Захарова сравнила Каллас со "сломанным магнитофоном"

Захарова сравнила Каллас со "сломанным магнитофоном"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своей русофобии стала как "сломанный магнитофон".

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