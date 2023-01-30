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Мэджик Джонсон: «Даже Тейтум смеялся после судейского решения в матче с «Лейкерс»

Прославленный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на судейскую ошибку на последних секундах матча «Селтикс» – «Лейкерс» (125:121 ОТ), которая повлияла на исход игры.

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