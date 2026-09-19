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Царьград

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Илья Закомолдин объяснил, как действовать при лесных пожарах

Илья Закомолдин объяснил, как действовать при лесных пожарах

Илья Закомолдин, глава Штаба добровольцев в ЧС, рассказал о действиях при лесном пожаре: звонок на 112, уход против ветра, мокрая ткань для защиты.

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