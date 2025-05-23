Следователи подтвердили обнаружение останков мужчины в Салехарде

В Салехарде следователи начали проверку по факту обнаружения останков мужчины в районе Мыса Корчаги. Об этом сообщили в пресс-службе Салехардского межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ по ЯНАО.
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