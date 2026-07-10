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Шипачев о составе «Салавата»: «Команда хорошая будет по-любому, костяк остался. У Уфы всегда высокие задачи, так что должно быть все нормально»

Форвард « Салавата Юлаева » Вадим Шипачев убежден, что перед командой поставят высокие задачи.  39-летний форвард стал игроком уфимского клуба после ухода из минского « Динамо ».

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