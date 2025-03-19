В ХАМАС получили от Израиля предложения о прекращении огня, но не верят им

Предложения израильской стороны по прекращению огня в секторе Газа получили через посредников в радикальном палестинском движении ХАМАС, заявил представитель движения Абдель Рахман Шадид, 19 марта передает телеканал Al Jazeera.
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