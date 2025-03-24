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ВС РФ сорвали контратаку ВСУ под Красноармейском, уничтожены танки Leopard

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ под Красноармейском, уничтожены танки Leopard

В районе Красноармейска в ДНР ВСУ потеряли элитные подразделения и западную технику, включая танки Leopard.

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