Детские рисунки и поделкиВ рамках пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров ´За безопасность вместе´ ребята вместе с родителями подготовили рисунки и поделки для выставки, оформили стенгазету.
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