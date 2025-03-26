"Наша позиция проста". Лавров высказался о переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Министр иностранных дел России также прокомментировал урегулирование конфликта на Украине и перспективы Черноморской инициативы Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд заявлений о переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде, перспективах Черноморской инициативы и урегулировании конфликта на Украине.