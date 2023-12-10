Пользователь Sina: политики ЕС и США не могут договориться из-за Украины

Украина беспокоится о деньгах, потому что США и ЕС вступают во "внутреннюю борьбу" из-за помощи © AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Члены Конгресса воюют друг с другом из-за помощи Киеву, пишет пользователь Sina.
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