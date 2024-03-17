15 историй о людях, которые честно пытались понять друг друга, да только неувязочка вышла

Даже если люди общаются на одном языке, между ними порой возникает недоразумение. Кто-то что-то недослышал, кто-то неправильно распознал жесты другого человека, а то и вовсе человек не понимает, как пользоваться той или иной вещью, и попадает впросак.
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