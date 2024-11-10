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Глава Крыма поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Глава Крыма поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

В воскресенье, 10 ноября, отмечается День сотрудника органов внутренних дел России. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поздравил сотрудников и ветеранов полиции с профессиональным праздником.

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