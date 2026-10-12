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Крымская газета

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Крымским школьникам на "Разговорах о важном" рассказали о безопасности в интернете

Крымским школьникам на "Разговорах о важном" рассказали о безопасности в интернете

Во всех школах и колледжах страны первым уроком прошло очередное занятие «Разговоры о важном». Об этом сообщила министр образования, науки и молодёжи Крыма Валентина Лаврик.

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