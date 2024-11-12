Крутил с Жади в реальной жизни, а потом бросил ее ради экранной дочки Мэл? Как сложилась жизнь Лукаса из “Клона”?

Очаровашка Мурилу Бенисиу постоянно записывает ролики вместе с бывшей женой Джованной Антонелли после череды громких скандалов и смотрит на нее так, как 20 лет назад… Можно ли говорить о вспыхнувшей вновь любви или это банальная игра на камеру? Жизнь Мурилу Бенисиу (актер, сыгравший роли Лукаса, Лео и Дьогу) сильно изменил сериал “Клон”.