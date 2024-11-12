Popcaketv
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Popcaketv

32 подписчика

Свежие комментарии

  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

Крутил с Жади в реальной жизни, а потом бросил ее ради экранной дочки Мэл? Как сложилась жизнь Лукаса из “Клона”?

Крутил с Жади в реальной жизни, а потом бросил ее ради экранной дочки Мэл? Как сложилась жизнь Лукаса из “Клона”?

Очаровашка Мурилу Бенисиу постоянно записывает ролики вместе с бывшей женой Джованной Антонелли после череды громких скандалов и смотрит на нее так, как 20 лет назад… Можно ли говорить о вспыхнувшей вновь любви или это банальная игра на камеру? Жизнь Мурилу Бенисиу (актер, сыгравший роли Лукаса, Лео и Дьогу) сильно изменил сериал “Клон”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх