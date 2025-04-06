Какому хлебу отдать предпочтение: ученые определили лучший хлеб, который принесет максимум пользы и он не с отрубями Ольга БезродняяНедавние исследования показывают, что ржаной хлеб может значительно превосходить другие виды хлеба, такие как пшеничный или хлеб с отрубями, в вопросах здоровья и питания.