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На Полярной улице пройдёт вечер памяти Марины Расковой

14 октября в 11:00 в культурно-досуговом центре «Полярный» по адресу: улица Полярная, дом 9, состоится вечер памяти «Раскова: Три полка — одна победа».

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