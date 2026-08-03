НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

89 подписчиков

СБУ на пути в Польшу

СБУ на пути в Польшу

Варшава и Киев намерены подписать новое соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Источник фото: СБУ После завершения процесса ратификации документ создаст правовую основу для присутствия украинских должностных лиц на территории Польши и выполнения ими определенных служебных обязанностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии