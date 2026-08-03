СБУ на пути в Польшу

Варшава и Киев намерены подписать новое соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Источник фото: СБУ После завершения процесса ратификации документ создаст правовую основу для присутствия украинских должностных лиц на территории Польши и выполнения ими определенных служебных обязанностей.
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