СБУ на пути в Польшу

Варшава и Киев намерены подписать новое соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Источник фото: СБУ После завершения процесса ратификации документ создаст правовую основу для присутствия украинских должностных лиц на территории Польши и выполнения ими определенных служебных обязанностей.