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Español: среди проникших в Сеуту мигрантов выявили радикалов

Español: среди проникших в Сеуту мигрантов выявили радикалов

Среди проникших в испанский анклав Сеута мигрантов выявили радикалов, пишет El Español. «Сотрудники Генерального комиссариата по вопросам информации (CGI) Национальной полиции и Управления информации (JIGC) Гражданской гвардии.

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