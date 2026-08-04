Español: среди проникших в Сеуту мигрантов выявили радикалов

Среди проникших в испанский анклав Сеута мигрантов выявили радикалов, пишет El Español. «Сотрудники Генерального комиссариата по вопросам информации (CGI) Национальной полиции и Управления информации (JIGC) Гражданской гвардии.
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