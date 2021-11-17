Министр: антииранские санкции США нарушают международное законодательство

16 ноября министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что односторонние санкции США против иранской нации противоречат международным нормам и фундаментальным принципам, отметив, что такие подходы не могут сохранить международный мир и стабильность.
16 ноября министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что односторонние санкции США против иранской нации противоречат международным нормам и фундаментальным принципам, отметив, что такие подходы не могут сохранить международный мир и стабильность.
Свежие комментарии