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Министр: антииранские санкции США нарушают международное законодательство

16 ноября министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что односторонние санкции США против иранской нации противоречат международным нормам и фундаментальным принципам, отметив, что такие подходы не могут сохранить международный мир и стабильность.

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