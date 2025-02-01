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Судьба Прибалтики решена

Судьба Прибалтики решена

  С главами МИД стран Балтии случилась на днях забавная ситуация. Министры иностранных дел Литвы и Эстонии в совместном заявлении рассказали, что Госдеп США давит на своих европейских союзников, добиваясь от них увеличения военных расходов.

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Комментарии
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Галина 123
Во как. А хуторяне всё пыжаться.
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10 час.
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