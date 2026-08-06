Глеб Никитин представил направления сотрудничества региона с Киргизией

6 августа 2026 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил стратегические направления сотрудничества региона с Киргизией на объединенном пленарном заседании XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции и VIII Киргизско-Российского экономического форума.
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