Врач-невролог рассказала о причинах и профилактике детского инсульта

Саида АХМЕТОВА, врач-невролог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н. И. Пирогова. О СПЕЦИФИКЕ, ВИДАХ, СИМПТОМАХ И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ИНСУЛЬТА Существуют два вида инсульта – ишемический и геморрагический.