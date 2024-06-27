Врач-невролог рассказала о причинах и профилактике детского инсульта

Саида АХМЕТОВА, врач-невролог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н. И. Пирогова. О СПЕЦИФИКЕ, ВИДАХ, СИМПТОМАХ И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ИНСУЛЬТА Существуют два вида инсульта – ишемический и геморрагический.
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