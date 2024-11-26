Невероятные находки в Храме Гроба Господня!

Недавние археологические раскопки в Храме Гроба Господня в Иерусалиме приоткрыли завесу тайны над его историей! Ученые из Университета Сапиенца обнаружили, что территория храма когда-то была каменоломней с периода Железного века.
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