Ким Чен Ын призвал в конституции назвать Южную Корею "главным врагом" КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в конституцию страны нужно внести изменения — назвать в ней Южную Корею "враждебной страной номер один и неизменным главным врагом", а также закрепить задачу "полной оккупации" Юга в случае войны.
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