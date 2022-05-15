Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Мэттьюс о вылете «Торонто»: «Тампа» тоже через многое прошла. Были тяжелые поражения, разбитые сердца. Мы сейчас в этой точке»

Остон Мэттьюс сравнил путь «Торонто» с историей преодоления «Тампы». «Лифс» проиграли «Лайтнинг» в серии первого раунда Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче) и вновь рано выбыли из борьбы за трофей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх