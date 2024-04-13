Как укротить минуты? Канал «Наука» покажет документальные фильмы, посвященные времени

Человечество всегда было заинтересовано в том, чтобы контролировать время. Для этого люди с древних времен придумывали разные механизмы и приспособления для его измерения и контроля: от простейшего гномона до атомных часов.
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