Вторая локация Нижнего Новгорода открылась в Китае, сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях. Еще один парк в стиле Нижнего Новгорода появился в китайском городе-побратиме Цзинане, в 7,5 тысячах км на юго-восток от столицы ПФО.
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