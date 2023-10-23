Вторая локация Нижнего Новгорода открылась в Китае, сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях. Еще один парк в стиле Нижнего Новгорода появился в китайском городе-побратиме Цзинане, в 7,5 тысячах км на юго-восток от столицы ПФО.