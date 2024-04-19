В ДК "Победа" проходит районный конкурс "Голосок" Свои творческие способности продемонстрирут около 70 участников (27 номеров)! Очень жаль, что зал полупустой.
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В ДК "Победа" проходит районный конкурс "Голосок" Свои творческие способности продемонстрирут около 70 участников (27 номеров)! Очень жаль, что зал полупустой.