Дело о ДТП с участием члена ОП Крыма взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ

В Следственном комитете России поступило обращение с просьбой проверить информацию о возможном нарушении меры пресечения в виде домашнего ареста бывшим членом Общественной палаты Крыма, обвиняемым в смертельном ДТП.
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