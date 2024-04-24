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ВЕСТИ КРЫМ

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Дело о ДТП с участием члена ОП Крыма взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ

Дело о ДТП с участием члена ОП Крыма взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ

В Следственном комитете России поступило обращение с просьбой проверить информацию о возможном нарушении меры пресечения в виде домашнего ареста бывшим членом Общественной палаты Крыма, обвиняемым в смертельном ДТП.

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