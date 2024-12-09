В Законодательном собрании ЯНАО наградили журналиста «Красного Севера»

В Законодательном собрании ЯНАО накануне Дня округа наградили отличившихся ямальцев. Отметили дипломами и победителей журналистского конкурса, призером которого стал автор «Красного Севера» Владимир Ганчерко, сообщили в telegram-канале «ЗакСо ЯНАО».
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