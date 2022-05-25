Бенеил Дариуш: «Вместо того, чтобы драться с реальными соперниками, Оливейра говорит о поединке с Конором и Нейтом Диазом»

Боец UFC Бенеил Дариуш обвинил экс-чемпиона легкого дивизиона Чарльза Оливейру в лицемерии. «В один момент Оливейра говорит о желании драться с Конором Макгрегором, а уже через мгновение рассказывает, что эти парни не давали ему шанса в свое время.