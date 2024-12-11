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Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту

Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту

Зачем Мерц ездил в Киев? Какую игру с Украиной затеял от отчаяниями Макрон? Чего добивается Зеленский, торгуясь с Трампом? Что за буча затевается против Асада?На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.

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