Ночную атаку ВСУ на Севастополь назвали самой массированной в этом году

Силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников Силы противовоздушной обороны уничтожили и морской флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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