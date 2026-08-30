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6 напитков, которые действительно полезны для иммунитета

Иммунитет зависит даже от того, что вы пьёте каждый день. Разбираемся, какие напитки реально помогают защитным силам организма и почему привычный выбор иногда оказывается полезнее модных добавок.

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