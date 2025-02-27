Экономист Подопригора: цены на продукты могут сильно повыситься из-за климата

Изменение климата представляет серьезные риски для мировых продовольственных рынков. Если не принять меры, через 20-30 лет цены на продукты могут значительно вырасти, и в некоторых регионах хлеб станет дороже золота, предупредил в беседе с РИА Новости Владимир Подопригора, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.