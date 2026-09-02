После Украины – Европа? «Герани» превратились в аргумент для большой войны

На пятом году СВО кампания по ответному выводу из строя критической и военной инфраструктуры Украины потребовала от российского Генштаба широкомасштабного применения средств дистанционного поражения.
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