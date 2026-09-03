Двухкомнатная квартира 48кв.м бульвар 8 сентября Даки в Макеевке - 1 600 000 руб

Продам двухкомнатную квартиру, ДАКИ бул. 8 сентября Торг. ✅Этаж: 5/5, с крышей проблем нет, вода по графику Документы в порядке! Рядом школа, детский сад, рынок, супермаркет, детская площадка.
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