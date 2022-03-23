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Renault приостанавливает все операции в России. Московский завод компании остановлен, а пакет акций АвтоВАЗа может быть продан

Renault приостанавливает все операции в России. Московский завод компании остановлен, а пакет акций АвтоВАЗа может быть продан

Сегодня во Франции состоялось заседание Совета директоров Renault Group, на котором было принято решение немедленно приостановить деятельность на московском заводе Renault.

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