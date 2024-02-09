Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей nirVAna
    ВСЕГО СТАДА И НЕ ОСИЛИТЬ ЛЮБОМУ , НО ЦЕЛЬ ХОТЬ ЕДИНИЦ ПРОСВЕТИТЬ !!!«Путин одним инте...
  • Модест
    Вполне логично. Ситуация похожая на СВО.Ким Чен Ын сделал...
  • Фил
    Смотришь на рожу этого уебка, ну дебил-дебилом.Секретарь СНБО ут...

Космические войска провели пуск «Союза» с космодрома Плесецк

Космические войска провели пуск «Союза» с космодрома Плесецк

ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк, сообщает Минобороны. «В 10:03 с испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром “Плесецк”) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса “Союз-2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх