Космические войска провели пуск «Союза» с космодрома Плесецк

ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк, сообщает Минобороны. «В 10:03 с испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром “Плесецк”) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса “Союз-2.
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