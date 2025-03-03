В среду утром петербуржцы услышат звук сирен

Во время проверки в городе включат сирены, а также задействуют радиостанции, телевизионные каналы и другие специализированные технические средства оповещения, интегрированные с региональной системой оповещения населения города на Неве.
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