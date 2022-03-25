Автомобілі російського телебачення у центрі Москви. Архівне фото. Білорусь та Росія розпочали єдину кампанію дезінформації про війну в Україні Мінськ та Москва ведуть інформаційну атаку проти Києва та Заходу, з'ясували медіа експерти, які проаналізували основні наративи пропаганди обох країн Офіційний Мінськ відмовився від принципів нейтралітету у висвітленні вторгнення РФ в Україну – провладні ЗМІ […] Сообщение Білорусь та Росія розпочали єдину кампанію дезінформації про війну в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.